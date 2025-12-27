PF cumpre mandado de prisão domiciliar contra ex-assessor de Bolsonaro

Filipe Martins (Divulgação)

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã deste sábado (27/12), um mandado de prisão domiciliar contra Filipe Martins, ex-assessor internacional do então presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi divulgada pelo advogado de Martins, Jeffrey Chiquini, que afirmou, em vídeo publicado nas redes socias, que a medida “é mais um ato que atenta contra o Código de Processo Penal e contra a Constituição Federal”. Segundo ele, a decisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa vai recorrer da decisão.

No dia 16 de dezembro, a Primeira Turma do STF condenou Martins a 21 anos de prisão. Ele integra o chamado Núcleo 2 da trama golpista. De acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), Martins atuou como um dos responsáveis pela elaboração da minuta do golpe de Estado produzida no final do governo Bolsonaro.

À CNN Brasil, integrantes da PF informaram que outras medidas contra condenados pelo STF também estão sendo cumpridas, mas seguem sob sigilo.

Com informações do Correio Braziliense.