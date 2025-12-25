Bolsonaro passa por cirurgia de hérnia hoje; entenda operação

Confira como deve ser o procedimento que será feito por Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (25).

O ex-presidente Jair Bolsonaro ( Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro será submetido, nesta quinta-feira, 25, a uma cirurgia para retirada de hérnia inguinal bilateral. O procedimento e o deslocamento foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).



Bolsonaro foi internado na manhã desta quarta-feira (25) para tratar uma hérnia inguinal bilateral. Essa foi a primeira vez que o ex-chefe do Executivo deixou a Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde 22 de novembro. Inicialmente, ele foi preso preventivamente, mas depois passou a cumprir a condenação por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.



Ao Estadão, o cirurgião-geral Claudio Birolini, que acompanha o ex-presidente, afirmou que o procedimento é 'padronizado, com menor risco de complicações'. Segundo Birolini, o procedimento, uma herniorrafia inguinal, deve durar de três a quatro horas.



O médico ponderou que "toda cirurgia é complexa", mas disse que essa deve ser muito mais simples em comparação à operação realizada em abril, que demandou cerca de 12 horas. "É muito mais simples por se tratar de um procedimento padronizado e realizado de forma eletiva. A outra foi uma cirurgia não regrada em uma situação de emergência no que chamamos de um 'abdome hostil'", disse.



O que é hérnia inguinal bilateral e como é a cirurgia

A hérnia acontece quando há uma frouxidão ou abertura na parede abdominal/pélvica que permite o extravasamento de alças do intestino ou de outros tecidos por meio dessa abertura. O quadro leva à formação de um caroço e pode trazer dor e desconforto, em especial durante esforço físico.

Quando esse extravasamento ocorre na região da virilha, a hérnia é chamada de inguinal. Ela é considerada bilateral quando atinge a virilha direita e a esquerda simultaneamente.

A cirurgia, como apontou anteriormente ao Estadão o médico Paulo Barros, cirurgião do aparelho digestivo do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, consiste em empurrar o conteúdo da barriga para dentro e colocar uma tela de polipropileno (um tipo de plástico) na área afetada. Essa tela faz a contenção da parede abdominal, fechando esse "buraco".

Paulo Barros explicou ao Estadão que a cirurgia pode ser feita tanto da forma tradicional, com um corte na virilha, quanto pela via laparoscópica, em que as incisões são muito pequenas (5 a 8 milímetros) e o procedimento é feito com o auxílio de uma câmera inserida no interior do paciente por meio dessas incisões. A cirurgia laparoscópica pode ser feita com ou sem a tecnologia robótica.

*Com informações do Estadão Conteúdo.