Herdeira milionária recebeu R$1,5 milhão do careca do INSS, aponta PF

PF acrescenta que Roberta Luchsinger seria um elo entre filho de Lula e o Careca do INSS

Roberta Moreira Luchsinger (Reprodução/Redes sociais )

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (18), teve como um dos alvos a empresária Roberta Moreira Luchsinger. De acordo com a PF, ela recebeu R$ 1,5 milhão, dividido em três parcelas, de Antônio Carlos Camilo Antunes, também conhecido como o Careca do INSS.

A investigação aponta que a empresária é amiga de Luís Fabio Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Ainda segundo a operação, Roberta seria um elo entre Lulinha e o Careca do INSS.

Segundo a PF, Roberta teve atuação relevante na ocultação de patrimônio, movimentando valores e gestão de contas bancárias e estruturas empresariais, que foram usadas como instrumentos de lavagem de capitais.

Roberta Luchsinger é neta de Peter Paul Arnold Luchsinger, um ex-acionista do banco Credit Suisse. Ela ganhou visibilidade ao prometer uma doação de R$ 500 mil a Lula, quando o presidente foi alvo de bloqueio bancário na Operação Lava Jato.