Casal é morto após fuzilamento e bebê fica em estado gravíssimo no Rio de Janeiro

O ataque aconteceu no fim da noite desta segunda-feira (9). (Reprodução)

Um casal foi assassinado no fim da noite desta segunda-feira (8) na Avenida Brasil, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, o homem e a mulher estavam dentro de um carro, que foi encontrado fuzilado em um canteiro da via, acompanhados por um bebê.

A criança foi baleada por dois tiros em uma das pernas e foi levada por moradores da região para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. A unidade de saúde informou que o bebê passou por uma cirurgia e segue internado em estado gravíssimo.

Os corpos do casal foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da capital carioca. O homem foi identificado como Yuri Garcez Honorato e a mulher ainda não foi reconhecida.

Ainda não há indícios do que teria motivado o crime. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), localizada na Barra da Tijuca, assumiu a investigação do caso.