UFPE é considerada a "melhor universidade do Norte e Nordeste", em ranking internacional

O levantamnto foi divulgado pela Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings 2026. Foram avaliadas 250 instituições da América Latina

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi considerada “a melhor instituição de ensino superior do Norte e Nordeste do País”, segundo o ranking Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings 2026.

Com esse desempenho, a UFPE também passa a ocupar o 9º lugar entre as universidades federais brasileiras.

O levantamento avaliou 250 instituições de ensino superior da América Latina. Deste total, são 81 instituições brasileiras. Esse número é superior ao da edição anterior, que analisou 230 universidades.

A classificação é baseada em cinco pilares (Ensino, Ambiente de Pesquisa, Qualidade da Pesquisa, Indústria e Perspectiva Internacional) e destaca o desempenho das instituições na região.

A UFPE se destacou especialmente no pilar Indústria, no qual subiu três posições e agora ocupa o 7º lugar no cenário nacional, resultado relacionado à geração de receita por meio de parcerias, inovação e transferência de conhecimento.

