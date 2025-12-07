Pipas na pista fecham Aeroporto de Congonhas e fazem avião arremeter

Assessoria de comunicação da Anac confirmou que existem, até o momento, "quatro voos da Gol em análise na Anac para operar a rota Recife/Congonhas". Foto: Antonio Cunha/CB/D.A Press ()

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, suspendeu pousos e decolagens na tarde deste domingo (7), Por conta da presença de 20 pipas em suas pistas. Ao menos dois voos precisaram ser cancelados e 12 aterrissagens tiveram de ser desviadas para outros aeroportos, segundo a concessionária Aena, que administra o local. Um dos aviões chegou a arremeter após várias tentativas de pousar.

A Aena informou que as operações ficaram temporariamente impedidas entre 13h15 e 14h23 deste domingo. "As equipes do aeroporto recolheram 20 pipas e acionaram as autoridades de segurança." As atividades já retornaram à normalidade.

A jornalista Carol Poleze foi uma das passageiras afetadas. O voo dela da Azul saiu de Recife às 10h deste domingo, com previsão para pousar às 13h25 em Congonhas. Mas ela só conseguiu pisar em terra firme às 16h30 no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, a 100 km e quase 2h de carro de seu desembarque original.

A passageira conta que o piloto tentou pousar várias vezes em Congonhas, durante cerca de 1h30, antes de mudar a rota. O avião chegou a arremeter em uma das tentativas. "A aeronave começou a descer e, do nada, subiu. Todo mundo começou a gritar. As pessoas ficaram extremamente nervosas. Era uma sensação de montanha-russa. Muitos passaram muito mal. Muita gente vomitou", conta Carol.

Procurada pela reportagem, a Azul não havia se manifestado até a publicação desta matéria. A Latam informou que alguns de seus voos sofreram atrasos ou cancelamentos em decorrência do fechamento temporário da pista, o que afirmou ser totalmente alheio ao controle da companhia. "A companhia ofereceu a assistência necessária aos passageiros, inclusive aos que estavam em conexão, que foram reacomodados em outros voos entre domingo, 7, e segunda, 8."

A Gol disse que precisou alterar a rota de dez voos que tinham como destino Congonhas. As aeronaves foram reabastecidas e retornarão para a capital paulista. Outros cinco voos precisaram ser cancelados. "Todos os clientes impactados estão recebendo as tratativas previstas por resolução da Agência Nacional de Aviação Civil. A companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na segurança, valor número um da Gol."