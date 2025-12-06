Feminicídio no DF: soldado confessa ter assassinado cabo do Exército

O corpo de Maria de Lourdes foi encontrado carbonizado e com um corte no pescoço, pelos Bombeiros do Distrito Federal, quando apagavam um incêndio no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, no Setor Militar Urbano (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou neste sábado (6) que a morte da cabo do Exército, Maria de Lourdes Freire Matos, está sendo investigada como feminicídio.

De acordo com a 2ª Delegacia Policial, da Asa Norte, o soldado Kelvin Barros da Silva, 21 anos, confessou ter cometido o crime na tarde dessa sexta-feira (5).

Ele está preso no Batalhão da Polícia do Exército, em Brasília.

Segundo o delegado Paulo Noritika, o soldado contou que o crime foi cometido após uma discussão com a vítima.

Agora, ele deve responder por feminicídio, furto de arma, incêndio e fraude processual, podendo ser condenado a 54 anos de prisão.

O corpo de Maria de Lourdes foi encontrado carbonizado e com um corte no pescoço, pelos Bombeiros do Distrito Federal, quando apagavam um incêndio no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, no Setor Militar Urbano.

Os bombeiros também encontraram grande quantidade de combustível no local após apagar as chamas.

Maria de Lourdes Freire Matos tinha 25 anos e era saxofonista da banda do 1º Regimento de Cavalaria.