Brasileira conquista título de bilionária mais jovem do mundo após construir a própria fortuna

A jovem construiu sua própria fortuna. (Reprodução)

A empresária brasileira Luana Lopes Lara, 29 anos, se tornou a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna. Cofundadora da Kalshi, empresa de apostas sobre eventos futuros, como eleições, mercado financeiro e esportes nos Estados Unidos, desbancou a norte-americana de ascendência chinesa Lucy Guo, que conquistou título aos 30 anos. Antes da empresária, o feito era da cantora Taylor Swift.

Bilionária "self-made"

Luana alcançou o feito após a Kalshi, ser avaliada em US$ 11 bilhões (aproximadamente R$ 58,4 bilhões na cotação atual). O patrimônio levou a fortuna da cofundadora, que detém cerca de 12% da empresa, ao patamar de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 9,6 bilhões).

Formada em ciência da computação pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a jovem é filha de uma professora de matemática e um engenheiro elétrico de Santa Catarina. A nova bilionária foi inspirada pelos pais a seguir o caminho das ciências exatas e conquistou ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e bronze na Olimpíada de Matemática de Santa Catarina na adolescência.

Mas, antes de entrar no mundo dos negócios, Luana viveu o período que considera mais intenso de toda a vida: a carreira de bailarina. À Forbes, ela revelou episódios difíceis, como momentos em que os professores seguravam cigarros acesos embaixo da coxa das bailarinas enquanto elas erguiam a perna na altura da cabeça, e colegas que colocavam cacos de vidro nas sapatilhas das outras. Ela chegou a passar nove meses na Áustria como bailarina profissional após o ensino médio, mas deixou as apresentações de balé para se dedicar aos estudos.

A Kalshi nasceu em 2019, iniciativa da brasileira e do libanês Tarek Mansour, 29 anos, que também se tornou um dos bilionários mais jovens do mundo. Em 2024, as eleições presidenciais nos EUA alavancaram o crescimento da empresa. Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente estadunidense, passou a fazer parte do conselho consultivo em janeiro.