Lula entrega Carteiras Nacionais Docente do Brasil e autoriza terceira etapa de obras do ITA no Ceará

Lula durante visita à Barragem Panelas II (Francisco Silva/DP Foto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de entrega de Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) no Ceará, nesta quarta-feira, 3 de dezembro. O estado tem 164,4 mil professores que já podem solicitar a carteira.

A agenda também integra a autorização da terceira etapa de obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no estado, com previsão de investimento no valor de R$ 180 milhões, voltados à consolidação do campus na Base Aérea de Fortaleza. O evento será realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, com a presença do ministro Camilo Santana (Educação) e de cerca de 8 mil educadores e autoridades, marcando o avanço do Mais Professores para o Brasil.

Cerca de 3 mil professores receberão a CNDB durante o evento. A iniciativa reconhece o papel desses profissionais na formação de todas as profissões e reforça o compromisso do Ministério da Educação (MEC) com a valorização e o fortalecimento da carreira docente.

Orientação

Durante a cerimônia, equipes técnicas do MEC orientarão o público sobre o processo de solicitação da carteira no sistema Mais Professores, a respeito da emissão de prova de vida, do envio de foto e do uso dos benefícios.

A CNDB é um documento oficial, de valor nacional, para professores, com validade de 10 anos. Ela serve como forma de reconhecimento profissional e dá acesso a vários benefícios como culturais, de lazer e comerciais. Após a validação do cadastro na plataforma Mais Professores, usando o login Gov.br, a CNDB é disponibilizada também em formato digital.

Benefícios

A carteira integra o eixo Valorização e garante aos professores facilidade de acesso a descontos em atividades culturais, como cinemas, teatros e shows, além de benefícios exclusivos vinculados ao programa Mais Professores, como descontos em hospedagem, serviços, ferramentas pedagógicas e produtos de tecnologia. A ação faz parte da iniciativa #TôComProf, uma parceria do MEC com empresas privadas para oferecer vantagens e promover a valorização da profissão docente. As empresas participantes são divulgadas na página oficial do programa, incentivando novas adesões.

Obras

O Governo do Brasil prevê um investimento estimado de R$ 181,3 milhões, voltados à consolidação do campus na Base Aérea de Fortaleza.

O convênio, que será firmado entre o MEC e o Governo do Ceará, inclui construções como um segundo alojamento estudantil, prédio administrativo, complexo esportivo, além de obras de urbanização, pavimentação, drenagem e reformas de estruturas já existentes, como o hangar de esportes, a garagem e o hotel de trânsito.

O investimento total previsto para as três etapas das obras soma R$ 330,4 milhões. Em novembro, a obra do novo campus alcançou 54,46% de execução, com os blocos das engenharias próximos da finalização.

Base Aérea

Em julho de 2025, o MEC assinou o contrato de início da segunda etapa de obras (pós-licitação) — com investimento de R$ 79,5 milhões para reformas e infraestrutura de apoio no campus. Essa fase incluiu a recuperação de edificações da Base Aérea, adaptação de espaços para blocos técnico-acadêmicos, hotel de trânsito, rancho, grupo de saúde, além de intervenções nas redes elétrica e hidrossanitária, pavimentação e drenagem do complexo. A ampliação integra o esforço interinstitucional entre o MEC, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Ministério da Defesa, a Força Aérea Brasileira (FAB), o ITA e o governo estadual para viabilizar a primeira expansão do instituto fora de São José dos Campos (SP).

A localização do campus é estratégica, tendo em vista que o Ceará é o maior produtor nacional de energias renováveis, despontando no desenvolvimento do hidrogênio verde. O novo campus tem previsão de iniciar as atividades presenciais no Ceará em 2027, após a conclusão das obras.

ITA

Com sede em São José dos Campos, o ITA terá, pela primeira vez em 75 anos de história, um campus fora do estado de São Paulo. O ITA Ceará foi anunciado pelo presidente Lula em janeiro de 2024, por meio do Decreto nº 11.887/2024.

Atualmente, são ofertados seis tradicionais cursos de engenharia: aeronáutica, eletrônica, mecânica-aeronáutica, civil-aeronáutica, computação e aeroespacial. No ITA Ceará, foram acrescentados dois novos cursos de engenharia: de sistemas e de energias renováveis, com perspectiva de cursos de pós-graduação e de uma outra oferta de graduação em bioengenharia.

O primeiro processo seletivo de acesso ao ITA Ceará aconteceu em 2024, com a primeira turma sendo acolhida em 2025 e 2026 ainda no campus de São José dos Campos, em São Paulo. Após a conclusão das obras, as turmas serão transferidas à nova unidade, no Ceará, para dar prosseguimento às atividades.