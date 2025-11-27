° / °
Ex-presidente do Peru é condenado a mais de 11 anos de prisão por tentativa de golpe

Pedro Castillo dissolver Parlamento em 2022

AFP

Publicado: 27/11/2025 às 16:45

Ex-presidente peruano Pedro Castillo/ERNESTO BENAVIDES / AFP

Ex-presidente peruano Pedro Castillo (ERNESTO BENAVIDES / AFP)

A Justiça peruana condenou, nesta quinta-feira (27), o ex-presidente de esquerda Pedro Castillo a mais de 11 anos de prisão pelo crime de rebelião devido à sua tentativa fracassada de dissolver o Parlamento em 2022.

O ex-governante foi absolvido das acusações de abuso de poder e perturbação da ordem pública. O Ministério Público havia solicitado 34 anos de prisão por todas as acusações.

A Suprema Corte decidiu "condenar José Pedro Castillo Terrones como coautor do crime contra os poderes do Estado e a ordem constitucional na modalidade de conspiração para uma rebelião (...) e, como tal, impõe ao sentenciado 11 anos, 5 meses e 15 dias de pena privativa de liberdade de caráter efetivo".

