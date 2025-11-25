Enem 2025: Mensagens de Edcley indicam acesso prévio a mais 2 questões da prova

Em março deste ano, oito meses antes do exame, ele enviou em um grupo de WhatsApp as respostas exatas de dois itens de matemática que depois seriam reproduzidos no exame

Em março deste ano, oito meses antes do exame, ele enviou em um grupo de WhatsApp as respostas exatas de dois itens de matemática que depois seriam reproduzidos no Enem (Reprodução)

O estudante de medicina Edcley Teixeira, já conhecido por ter mostrado em uma live no YouTube três questões similares às que apareceriam no Enem 2025, também antecipou outras duas perguntas da prova oficial, as quais foram divulgadas com ainda mais antecedência. Em março deste ano, oito meses antes do exame, ele enviou em um grupo de WhatsApp as respostas exatas de dois itens de matemática que depois seriam reproduzidos no exame. As informações foram publicadas pelo portal g1.

As perguntas antecipadas foram uma questão de probabilidade envolvendo o resultado “125/216” — correspondente aos itens 178 da prova azul, 176 da cinza, 169 da amarela e 172 da verde — e outra cujo resultado correto era “5”, referente à diluição de uma solução, registrada como os itens 140 da azul, 144 da cinza, 137 da amarela e 148 da verde. Ambas apareceram integralmente no Enem 2025 e continuam válidas no gabarito do Inep, ao contrário das três exibidas na transmissão ao vivo, realizada por Edcley cinco dias antes da prova.

O estudante havia identificado que o Prêmio Capes de Talento Universitário utilizava questões que funcionavam como pré-testes do Enem. A partir disso, passou a incentivar universitários a participar da prova e oferecia pelo menos R$ 10 por cada questão que eles conseguissem memorizar. Com esses relatos, montou um acervo próprio, usado tanto nas aulas quanto nas mentorias que também eram comercializadas.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Foi nesse contexto que, em 17 de março, ele enviou ao grupo de WhatsApp uma mensagem sobre a questão de probabilidade: “Uma coisa eu garanto: se cair no Enem, pode marcar ‘125/216’ sem medo de ser feliz… Nem leia, não”. Meses depois, o Enem apresentou uma pergunta sobre lançamento de dados cuja resposta oficial era exatamente a alternativa “E”: “Artur, com possibilidade de 125/216”. Essa questão permanece válida e não foi anulada. As capturas de tela desse grupo foram obtidas pelo portal g1, e parte delas havia sido publicada pelo próprio Edcley em seus stories no Instagram, onde comemorou o “acerto”.

No mesmo mês de março, Edcley também adiantou outro enunciado: “Você tem 10 ml de uma solução com concentração de 99,95% de água e o restante de cloro. [De] quantos mililitros de água pura você precisaria adicionar a essa solução para que a concentração de água passe a ser de 99,90%?”. A resposta: 5. Em novembro, o Enem trouxe a mesma situação-problema, com números idênticos, alterando apenas a unidade para litros. A alternativa correta também era “e”: 5. Assim como a dos dados, essa questão não foi invalidada.

Depois da aplicação da prova oficial, Edcley comemorou nos grupos ao notar que as previsões se confirmaram. Sobre a pergunta de probabilidade, escreveu: “Olha isso!!! Sei que todos vocês acertaram kakakaka”. A respeito do problema da solução, afirmou: “A questão da água, que eu mandei no PV [privado] de todos… Mandei no grupo também! E também tem nos nossos pdfs de pré-teste kakakakkaa. Se alguém errou, é porque não fez”.

Neste domingo (23), em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, o jovem negou qualquer conhecimento antecipado do conteúdo do Enem e declarou: “Eu acho que essas similaridades pontuais foram coincidências”.