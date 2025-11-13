Operação da PF que prendeu ex-presidente do INSS também acontece em Pernambuco
Segundo informações da PF, a nova fase da Operação Sem Desconto investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.
Publicado: 13/11/2025 às 08:12
Dinheiro foi apreendido em ação da PF (Polícia Federal )
A operação da Polícia Federal que prendeu, nesta quinta (13), o ex-presidente do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto acontece em Pernambuco e em vários estados.
Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após ser afastado da função quando o escândalo de fraudes ao órgão se tornou público.
Ao todo, são cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas da prisão nos seguintes estados:
Pernambuco
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Paraíba
Paraná
Piauí
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Distrito Federal
Estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial.