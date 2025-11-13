Operação da PF que prendeu ex-presidente do INSS também acontece em Pernambuco

Segundo informações da PF, a nova fase da Operação Sem Desconto investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Dinheiro foi apreendido em ação da PF (Polícia Federal )

A operação da Polícia Federal que prendeu, nesta quinta (13), o ex-presidente do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto acontece em Pernambuco e em vários estados.

Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após ser afastado da função quando o escândalo de fraudes ao órgão se tornou público.

Segundo informações da PF, a nova fase da Operação Sem Desconto investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Ao todo, são cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas da prisão nos seguintes estados:

Pernambuco

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Paraíba

Paraná

Piauí

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

Distrito Federal

Estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial.



