Carreta atravessada no Rodoanel causa 20 km de congestionamento após motorista ser feito refém

O motorista relatou ter sido assaltado e sequestrado por três homens que tentaram roubar a carga (Reprodução/TV Globo)

Na manhã desta quarta-feira (12), uma carreta permaneceu atravessada no km 44 do Rodoanel Governador Mário Covas, causando aproximadamente 20 quilômetros de congestionamento após ter bloqueado totalmente a rodovia Presidente Prudente, na Grande São Paulo. A rodovia foi interditada totalmente e o tráfego está sendo desviado pelo retorno do km 36 (acesso à pista interna, sentido Régis Bittencourt).

De acordo com informações da concessionária SPMAR, que administra o trecho, o motorista relatou ter sido assaltado e sequestrado por três homens que tentaram roubar a carga.

Os criminosos obrigaram o condutor a atravessar o veículo na pista, o amarraram ao banco e colocaram um artefato, similar a uma bomba caseira, ao seu lado antes de fugirem. Contudo, de acordo com entrevista à GloboNews do Capitão Leonardo Simões, porta-voz do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar de São Paulo, o item encontrado não era uma bomba. Ainda não se sabe a origem do artefato.



Agora no Rodoanel! Estão falando que o motorista foi sequestrado e foi obrigado a atravessar a carreta na pista, e que também está com bomba amarrada no corpo… pic.twitter.com/HheadOkdes — Lainis (@nuncadigax) November 12, 2025

A vítima, ainda não identificada, foi resgatada após quase quatro horas de operação e saiu do veículo inconsciente. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar foi acionado para o resgate. Durante a operação, o motorista passou mal e foi levado de ambulância para um hospital da região.

A ocorrência segue em andamento, e esta publicação será atualizada assim que houver novas informações.

Com informações do Estadão Conteúdo.