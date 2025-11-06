Petro critica ausência dos EUA na Cúpula de Líderes da COP30

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro ( AFP)

Ao participar da abertura da Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, nesta quinta-feira (6), o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, usou boa parte do tempo para criticar os Estados Unidos. Ele listou o governo do presidente Donald Trump como um dos principais responsáveis pela crise climática e a dificuldade em conter o aquecimento global.

“O presidente dos Estados Unidos não está presente aqui. E ele tem o comportamento de negar a ciência. Com isso, parte da sociedade está fechando os olhos e indo para o abismo. Donald Trump não está certo, porque nós podemos ver claramente o colapso que vai acontecer se os Estados Unidos não descarbonizarem a economia”, atacou Petro.

Ele destacou o que entende como ameaças de invasão e ataques dos EUA à soberania de países latino-americanos, em especial Colômbia, Venezuela e Cuba, sob pretexto de combate ao narcotráfico.

O mandatário colombiano também apontou as responsabilidades da Europa, que, segundo ele, prefere investir em armamentos e guerras a assumir compromissos mais efetivos em prol do meio ambiente. Petro disse que “a Rússia não é o inimigo, a crise climática é o inimigo”.

“É preciso reconhecer que, depois de 29 COPs e muitos discursos, nós estamos diante de um fracasso. E isso acontece, em primeiro lugar, por causa dos lobbies do petróleo, carbono e gás, que privilegiam o lucro ao invés da vida. Isso é imoral. Estamos próximos de sair de um patamar de mudança climática para o de colapso climático, o que significa o ponto de não retorno. Em outras palavras, a morte da nossa existência nesse planeta. Literalmente, o apocalipse”, concluiu Petro.