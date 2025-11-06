Presidente Lula lança fundo para proteger florestas tropicais do planeta

O lançamento foi no primeiro dia da cúpula de líderes prévia à conferência climática da ONU, a COP30, em Belém.

(Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta quinta-feira (6), um fundo para proteger as florestas tropicais do planeta, como a Amazônia, no primeiro dia da cúpula de líderes prévia à conferência climática da ONU, a COP30, em Belém.

Este fundo de investimentos, que tem a ambição de captar 125 bilhões de dólares (R$ 668 bilhões, na cotação atual) entre governos e investidores privados, será um dos "um dos principais resultados concretos" da COP30 no combate às mudanças climáticas, disse Lula.