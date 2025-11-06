Cúpula do Clima: Lula e líderes mundiais se reúnem antes da COP 30
O presidente Lula está recepcionando líderes internacionais na manhã desta quinta-feira (6); o momento marca a abertura dos debates e das conversas sobre as metas globais para o clima
Publicado: 06/11/2025 às 11:31
Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante a recepção oficial dos Chefes de Delegação da Cúpula do Clima (COP30), em Belém (PA). ( Ricardo Stuckert / PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com 57 líderes internacionais na Cúpula do Clima, em Belém (PA), nesta quinta-feira (6).
O evento, que antecede a 30ª Conferência das Partes (COP 30), se estende até esta sexta-feira (7), com o objetivo de concluir as negociações preparatórias para a Conferência, que acontece do dia 10 ao 21.
Além dos chefes de Estado e de governo, a cúpula reúne ministros e dirigentes de organizações internacionais para discutir os principais desafios e compromissos no enfrentamento das mudanças climáticas.
A programação do dia inclui um almoço para apresentar o Fundo de Florestas Tropicais. O fundo, comandado pelo Brasil, tem como objetivo remunerar países pela conservação das florestas tropicais, destinando 20% dos recursos a comunidades tradicionais e povos indígenas.
"Qual é a grande novidade desta COP? É que criamos o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. Não será doação, será investimento. Um fundo de pensão pode investir, um empresário pode investir, um governo pode investir”, explicou o petista.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que o mundo precisa buscar novas fontes de financiamento para quem mais preserva o meio ambiente. Reduzir as desigualdades sociais também é uma forma importante de enfrentar os impactos climáticos. E, como ressalta o presidente Lula, além da obrigação dos países ricos de financiar a proteção do planeta, é possível transformar a preservação em investimento. Essa é a proposta brasileira com a criação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).
Presidente Lula durante Recepção Oficial dos Chefes de Delegação da Cúpula do Clima https://t.co/b93ZtW0mPc— Lula (@LulaOficial) November 6, 2025
Confira a programação:
Quinta-feira, 6 de novembro
6h – Abertura do Centro de Imprensa
7h -10h – Chegada dos Líderes à Zona Azul
Recepção pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
10h30 - 17:30 – Plenária Geral dos Líderes
Local: Salão Plenário
13h30 - 15h – Almoço de apresentação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF)
Local: Mesa Redonda de Líderes
15h - 17h30 – Sessão temática 1 – Clima e Natureza: Florestas e Oceanos
(presidida pelo Presidente Lula)
Local: Mesa Redonda de Líderes
22h – Fechamento do Media Center
Sexta-feira, 7 de novembro
8h – Abertura do Centro de Imprensa
10h - 10h30 – Foto de Família
10h30 - 18h – Continuação da Plenária Geral dos Líderes
Local: Salão Plenário
11h - 13h – Sessão temática 2 – Transição energética
(presidida pelo presidente Lula)
Local: Mesa Redonda de Líderes
15h30 - 18h – Sessão Temática 3 – 10 anos do Acordo de Paris: Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e Financiamento
(presidida pelo PR Lula)