Cúpula do Clima: Lula e líderes mundiais se reúnem antes da COP 30

O presidente Lula está recepcionando líderes internacionais na manhã desta quinta-feira (6); o momento marca a abertura dos debates e das conversas sobre as metas globais para o clima

Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante a recepção oficial dos Chefes de Delegação da Cúpula do Clima (COP30), em Belém (PA). ( Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com 57 líderes internacionais na Cúpula do Clima, em Belém (PA), nesta quinta-feira (6).

O evento, que antecede a 30ª Conferência das Partes (COP 30), se estende até esta sexta-feira (7), com o objetivo de concluir as negociações preparatórias para a Conferência, que acontece do dia 10 ao 21.

Além dos chefes de Estado e de governo, a cúpula reúne ministros e dirigentes de organizações internacionais para discutir os principais desafios e compromissos no enfrentamento das mudanças climáticas.

A programação do dia inclui um almoço para apresentar o Fundo de Florestas Tropicais. O fundo, comandado pelo Brasil, tem como objetivo remunerar países pela conservação das florestas tropicais, destinando 20% dos recursos a comunidades tradicionais e povos indígenas.

"Qual é a grande novidade desta COP? É que criamos o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. Não será doação, será investimento. Um fundo de pensão pode investir, um empresário pode investir, um governo pode investir”, explicou o petista.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que o mundo precisa buscar novas fontes de financiamento para quem mais preserva o meio ambiente. Reduzir as desigualdades sociais também é uma forma importante de enfrentar os impactos climáticos. E, como ressalta o presidente Lula, além da obrigação dos países ricos de financiar a proteção do planeta, é possível transformar a preservação em investimento. Essa é a proposta brasileira com a criação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

Confira a programação:

Quinta-feira, 6 de novembro



6h – Abertura do Centro de Imprensa

7h -10h – Chegada dos Líderes à Zona Azul

Recepção pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva



10h30 - 17:30 – Plenária Geral dos Líderes

Local: Salão Plenário

13h30 - 15h – Almoço de apresentação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF)

Local: Mesa Redonda de Líderes

15h - 17h30 – Sessão temática 1 – Clima e Natureza: Florestas e Oceanos

(presidida pelo Presidente Lula)

Local: Mesa Redonda de Líderes

22h – Fechamento do Media Center

Sexta-feira, 7 de novembro

8h – Abertura do Centro de Imprensa

10h - 10h30 – Foto de Família



10h30 - 18h – Continuação da Plenária Geral dos Líderes

Local: Salão Plenário



11h - 13h – Sessão temática 2 – Transição energética

(presidida pelo presidente Lula)

Local: Mesa Redonda de Líderes



15h30 - 18h – Sessão Temática 3 – 10 anos do Acordo de Paris: Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e Financiamento

(presidida pelo PR Lula)

