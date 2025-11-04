Veja os sobrenomes mais comuns do Brasil

O IBGE divulgou, nesta terça-feira (4), os nomes e sobrenomes mais comuns no Brasil

Quais são os sobrenomes mais comuns do Brasil? (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou na manhã desta terça-feira, 4, a segunda edição do site Nomes do Brasil, que mostra quais nomes e são mais comuns no País e nos Estados ao longo das décadas. A ferramenta foi atualizada com dados do Censo Demográfico 2022 e, este ano, traz uma novidade: os sobrenomes mais frequentes.

Os dez sobrenomes mais frequentes no País são:

Silva

Santos

Oliveira

Souza

Pereira

Ferreira

Lima

Alves

Rodrigues

Costa

No site, o usuário poderá buscar, além dos nomes e sobrenomes, varias outras curiosidades, como a popularidade dos nomes por década e localidade, o ranking geográfico, dados históricos e até um mapa-múndi comparando os nomes e sobrenomes mais populares em diversos países.

A ferramenta também apresenta curiosidades, como o impacto de personagens marcantes de novelas na escolha dos nomes mais comuns em determinados períodos.

Em 2010, última atualização do site, o País registrava 130 mil nomes diferentes. Os mais comuns eram Maria e José, com mais de 11,7 milhões de Marias e 5,7 milhões de Josés. Outros nomes populares na lista eram Ana, João, Antônio e Francisco.