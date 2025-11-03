Governo recebe representantes de empresa chinesa para discutir compra de trens para metrô

Maior fabricante de trens do mundo, a CRRC está expandindo atuação no Brasil e manda representantes para visita a Pernambuco, nesta quarta (5)

Governadora Raquel Lyra comentou sobre compras de novos trens para o metrô (MARINA TORRES/DP)

Técnicos da CRRC, a maior fábrica de trens do mundo, chegam ao Recife nesta quarta-feira (5) a fim de se reunir com autoridades do governo do estado e analisar o sistema metroviário da Região Metropolitana.

A governadora Raquel Lyra, que visitou a sede da empresa na China, no mês de outubro, comentou nesta segunda-feira (3), que o governo do estado já está com o orçamento da CRRC para a compra de novos trens para o Metrô do Recife.

“Já fizemos a nossa proposta ao Governo Federal de antecipação de R$ 1 bilhão, para que além de qualquer discussão sobre concessão, a gente possa comprar novos trens e investir em reformas nos terminais de passageiros”, revelou a governadora, durante a abertura do Mês Nacional do Júri 2025, no Fórum Joana Bezerra.

Além dos trens para o sistema metroviário, o governo estadual discutirá com os técnicos da empresa chinesa a possibilidade de compra de ônibus elétricos.

A CRRC está expandindo a sua participação no setor ferroviário do país, que já firmou contratos para fornecimento de trens para o metrô de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro.

Neste ano, venceu licitação para fornecer 44 trens para três linhas do Metrô de São Paulo. Mas os planos da CRRC não é apenas importar trens e peças. Em 2026, ela inicia a sua produção em território nacional, após assumir a fábrica da empresa coreana Hyundai Rotem, em Araraquara, no interior do estado.