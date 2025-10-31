Segundo o governador do Ceará, não houve civis ou policiais feridos no confronto

Sete membros do Comando Vermelho morrem em confronto com Polícia Militar, no Ceará. (Foto: PMCE)

Sete membros do Comando Vermelho morreram, nesta sexta-feira (31), após confronto armado entre a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e os suspeitos, em Canindé, no interior do estado.

De acordo com informações do G1, os homens do Comando Vermelho foram até o bairro Campinas, uma área que é dominada por uma facção rival do CV.

Os membros do Comando Vermelho buscavam dominar o bairro, mas ao se depararem com policiais, começou a troca de tiros.

Segundo o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), não houve inocentes ou policiais feridos na ação.

"Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!", escreveu o governador em uma postagem em rede social.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) afirmou que a ocorrência começou após policiais militares receberem informações de inteligência sobre suspeitos que realizariam ações criminosas no bairro.

"A fim da garantia da legítima defesa, as composições reagiram à agressão", disse a secretaria, em nota.

Na ação, foram apreendidos granadas, fuzis, pistolas, revólveres, um veículo e dezenas de munições.

