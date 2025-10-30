Raquel diz que "crime organizado não tem vida fácil no estado"

Cabo de Santo Agostinho, PE, 29/08/2025 - RAQUEL LYRA PORTO DE SUAPE - Na manhã desta quinta-feira(29), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra junto ao ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho, anunciaram investimentos para o Porto de Suape. (Rafael Vieira)

A governadora de Pernambuco comentou, nesta quinta-feira, sobre a mega operação realizada no Rio de Janeiro e ressaltou ações conjuntas com outros órgãos e os investimentos realizados

“A criminalidade vem se organizando para ocupar mais territórios, mas sabe que a vida deles não é fácil aqui no estado”, afirmou, nesta quinta-feira (30), a governadora do estado Raquel Lyra ao comentar a megaoperação deflagrada na última terça-feira (28), no Rio de Janeiro, contra o tráfico de drogas e a atuação Comando Vermelho. Além disso, a gestora fez questão de colocar o trabalho contra o crime organizado como resultado de uma série de parcerias.



“A questão da segurança não se faz com discurso. Nós fazemos unindo o governo federal e, sobretudo, no território, o Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário e todas as nossas forças operacionais de polícia que, através do programa Juntos pela Segurança que tem o maior investimento da história, da ordem de R$ 2,3 bilhões”, ressaltou.



A governadora ainda disse que todas as ações fazem parte de uma estratégia de combate à criminalidade. “A gente não pode estar enxugando gelo. Nós estamos aqui, a cada ano, batendo recorde de operações no Brasil da Força integrada de Combate a Crime Organizado. A FICCO está em cada estado do Brasil. A Polícia Federal lidera junto com as forças de segurança dos estados e a gente, aqui, bate recorde de combate a crime organizado”, contou Raquel – referindo-se à estrutura criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que coordena ações com a participação de forças de segurança estaduais e federais.



“Os investimentos já estão dando resultados. Estamos há 18 meses consecutivos derrubando homicídios, derrubando crimes contra o patrimônio e garantindo mais segurança para a população poder andar nas ruas”.