Megaoperação no Rio: dezenas de corpos são achados em mata e número de mortos ultrapassa 120 

Ainda há incerteza sobre o número total de mortos na operação, que está sendo considerada "a maior da história do Rio de Janeiro"

Conteúdo gráfico / Corpos são vistos enfileirados na Praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, em 29 de outubro de 2025, após a Operação Contenção. Moradores de uma favela do Rio de Janeiro enfileiraram mais de 40 corpos em uma praça em seu bairro de baixa renda em 29 de outubro, um dia após a operação policial mais sangrenta da história da cidade, informou a AFP. (Foto de Pablo Porciúncula / AFP) ( AFP)

Cerca de 60 corpos foram localizados e retirados de uma área de mata do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, por moradores, após a Operação Contenção realizada pelas forças de segurança do estado, nessa terça-feira (28). Os corpos foram reunidos na Praça São Lucas, no centro da comunidade.

O número, somado ao dado oficial divulgado pelo Governo do Rio de Janeiro nessa terça-feira (28), totaliza mais de 120 mortos na operação, a mais violenta da história do estado.

A pedido dos familiares, os corpos foram expostos para registro da imprensa, e depois foram cobertos com lençóis. O secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, informou ao G1 que os corpos levados à praça não constavam dos números oficiais.

Durante a noite, mais seis corpos encontrados em área de mata no Complexo do Alemão foram levados para o Hospital Getúlio Vargas.

O Corpo de Bombeiros já começou a retirar os corpos no Complexo da Penha. Ainda há incerteza sobre o número total de mortos na ação, que está sendo considerada pelo governo do estado como “a maior operação da história do Rio de Janeiro”. A contagem oficial na terça-feira foi de 64 óbitos, sendo 60 suspeitos e 4 policiais. Isso já caracteriza a ação como a mais letal.

No entanto, seis corpos encontrados por moradores no Complexo do Alemão foram levados para o Hospital Getúlio Vargas durante a noite, além dos 60 localizados na Penha durante a madrugada e manhã de hoje. Com informações da Agência Brasil.