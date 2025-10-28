Operação contra o Comando Vermelho é a mais letal da história do Rio

O número de mortos na operação subiu para 64, incluindo dois policiais civis e dois integrantes do Bope

Megaoperação das polícias Militar e Civil na região dos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro ( Mauro PIMENTEL / AFP)

A megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) realizada nesta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, já é considerada a mais letal da história do estado, segundo dados do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF).



O número de mortos na operação subiu para 64, incluindo dois policiais civis e dois integrantes do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope), mortos em confronto em uma área de mata no Complexo do Alemão. A informação é do Palácio Guanabara. A Polícia Militar colocou de prontidão toda a tropa, mesmo o pessoal administrativo está convocado a comparecer aos quartéis.



Em comparação com operações anteriores, segundo o estudo do Geni, as operações mais violentas eram a no Jacarezinho, em maio de 2021, com 28 mortos; na Vila Cruzeiro, em maio de 2022, com 23 mortos; e a Operação no Alemão, em junho de 2007, com 19 mortos.



O número de presos da Operação Contenção já ultrapassa 100, muitos deles de uma facção criminosa do Pará, escondidos no Rio. Mais de 75 fuzis, além de pistolas e granadas foram apreendidos na ação até agora.

Histórico de operações mais letais na história do Rio de Janeiro:

Complexo do Alemão e Complexo da Penha - 64 mortos

Jacarezinho (maio de 2021) - 28 mortos;

Vila Cruzeiro (maio de 2022) - 24 mortos;

Complexo do Alemão (junho de 2007) - 19 mortos;

Senador Camará (janeiro de 2003) - 15 mortos;

Fallet/Fogueteiro (fevereiro de 2019) - 15 mortos;

Complexo do Alemão (julho de 1994) - 14 mortos;

Complexo do Alemão (maio de 1995) - 13 mortos;

Morro do Vidigal (julho de 2006) - 13 mortos;

Catumbi (abril de 2007) - 13 mortos;

Complexo do Alemão (agosto de 2004) - 12 mortos.



Com a operação, criminosos da facção Comando Vermelho receberam ordens para fechar as principais vias da cidade.



A Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade que liga a Barra da Tijuca e Jacarepaguá ao outro lado da cidade, cortando dezenas de bairros, foi fechada. A Estrada Salazar Mendes de Morais, que passa junto à Cidade de Deus está fechada nos dois sentidos.



A Avenida Brasil, com 54 quilômetros de extensão, que corta toda a cidade, já tem trechos interditados, na pista lateral em direção ao centro da cidade, nas proximidades do Complexo da Maré.



A ação da Operação Contenção mobilizou cerca de 2,5 mil agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O objetivo, segundo as autoridades, era desarticular a estrutura do CV, principal facção do tráfico do estado, que vinha expandindo o controle de áreas estratégicas para o escoamento de drogas e armas na capital.

