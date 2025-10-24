Lula lidera todos os cenários para 2026, aponta pesquisa AtlasIntel

O estudo foi realizado entre os dias 15 e 19 de outubro com 14.063 eleitores em todo o país

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert / PR)

Um levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta sexta-feira (24), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sairia vitorioso em todos os cenários testados para a eleição presidencial de 2026. O estudo, realizado entre os dias 15 e 19 de outubro com 14.063 eleitores em todo o país, tem margem de erro de um ponto percentual e nível de confiança de 95%.

Quando a pesquisa reproduz o quadro eleitoral de 2022, Lula aparece com 48,8% das intenções de voto, seguido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível e cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com 41,3%. Na sequência, vêm Ciro Gomes (PSDB), com 3,1%, e Simone Tebet (MDB), com 2,3%.

Entre os possíveis adversários do petista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), surge como o nome com melhor desempenho, mas ainda distante da liderança. Nesse cenário, Lula registra 51,3%, contra 30,4% de Tarcísio.

A pesquisa também testou uma hipótese sem Lula, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, representando o campo progressista. Mesmo assim, o PT manteria a dianteira: Haddad teria 43,1%, enquanto Tarcísio somaria 30,1%.

Nos cenários de segundo turno, Lula mantém vantagem sobre todos os adversários simulados — incluindo Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro, Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Ratinho Junior (PSD-PR).