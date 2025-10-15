Quadrilha de tráfico e lavagem de dinheiro é alvo de ação com 19 mandados em 2 estados

Também foram expedidas, nesta quarta (15) pela Comarca de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

Operação cumpriu mandados de busca nesta quarta (15), em dois estados (Polícia Civil)

Uma quadrilha envolvida em tráfico de drogas, adulteração de sinais de veículos e lavagem de dinheiro é alvo de uma operação deflagrada, nesta quarta (15), pela Polícia Civil pernambucana.

A Operação Rastro Duplo cumpre 19 mandados de busca e apreensão em Pernambuco e na Paraíba.

Também foram expedidas pela Comarca de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

A investigação começou em 2023. Nesta quarta, os mais de 110 agentes e delegados mobilizados atuaram em Carpina, Nazaré da Mata, Abreu e Lima, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Recife e João Pessoa (PB).

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro.

Houve apoio do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Giso-Seap), além da PM de Pernambuco e da polícia paraibana.

