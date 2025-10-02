° / °
Brasil
VIOLÊNCIA

Médico e ex-deputado de Goiás é preso por estuprar filha de 2 anos

As investigações duraram mais de seis meses e reuniram depoimentos de testemunhas, relatórios médicos e psicológicos

Redação Tupi - Estado de Minas

Publicado: 02/10/2025 às 18:25

Ex-deputado é preso na Barra da Tijuca por estuprar filha de 2 anos/Tupi

Um ex-deputado estadual de Goiás foi preso nesta quarta-feira (1/10) na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, acusado de estuprar a própria filha, de apenas 2 anos. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DVCAV).

As investigações duraram mais de seis meses e reuniram depoimentos de testemunhas, relatórios médicos e psicológicos, além da oitiva especial da criança. O homem, que também é médico e já ocupou o cargo de vereador em Goiânia (GO), foi detido em casa por cumprimento de mandado de prisão.

Durante o processo investigativo, a polícia já havia realizado um mandado de busca e apreensão, e o celular do acusado foi recolhido para análise. Segundo a Polícia Civil, todas as provas levantadas reforçaram a denúncia e levaram à decretação da prisão preventiva.

 

médico
