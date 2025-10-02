Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência

A condição afeta a memória, a cognição e pode causar alterações motoras semelhantes às do Parkinson

Milton Nascimento, aos 82 anos (Reprodução/Instagram)

O cantor e compositor Milton Nascimento, de 82 anos, recebeu diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL) — uma condição neurodegenerativa que afeta a memória, a cognição e pode causar alterações motoras semelhantes às do Parkinson. A informação foi divulgada por seu filho e empresário, Augusto Nascimento, à revista Piauí.

Antes mesmo da confirmação médica, pai e filho decidiram viver uma experiência especial: uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, realizada em maio deste ano.

Em entrevista à Piauí, Augusto explicou de onde surgiu a ideia:

“Quando vi que meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos”.

O roteiro incluiu estados como Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana. Foram cerca de 4 mil quilômetros percorridos em 16 dias. Ao longo da jornada, Milton esteve sempre ao lado do filho, escolhendo as músicas que marcaram os momentos na estrada.

“Meu pai sempre viajou do meu lado, como copiloto”, contou Augusto, que assumiu a direção do veículo enquanto o artista se distraía ouvindo álbuns dos Beatles.

Augusto já havia revelado ao Jornal Nacional, em março, que o cantor convivia com o Parkinson há dois anos. A doença degenerativa impõe algumas limitações, mas não diminuiu o entusiasmo de Milton pela música nem pelo prazer de viajar.