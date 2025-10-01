Produtos de Cannabis da CBfarma são proibidos

Lotes de medicamentos sem registro também devem ser apreendidos

Fechada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Anvisa determinou, nesta quarta-feira (1º/10), a proibição de todos os produtos derivados de Cannabis da marca CBfarma. Assim, todos os lotes estão proibidos de ser comercializados e divulgados.

A medida foi tomada porque a empresa CBfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. não possui Autorização de Funcionamento da Anvisa para fabricar os produtos, que estão sendo comercializados sem registro ou autorização da Agência.

Medicamentos irregulares

A empresa Odara Serviços Alimentícios Ltda. também deve ter seus produtos apreendidos, conforme publicado no Diário Oficial da União. Além disso, a medida determina a proibição da comercialização, da distribuição, da fabricação, da importação, da propaganda e do uso de todos os lotes dos produtos. Isso porque eles estão sendo divulgados e comercializados sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

Confira os itens proibidos:

Libido Homem Fórmula Black (todos).

Fórmula Libido Mulher 40+ (todos).

Maca Peruana 500 mg (todos).

Tribulis Terrestris 500 mg (todos).

Sildenafil 50 mg (todos).

Macalafil 5 Black (todos).

Orlistat 120 mg (todos).

Testo XXL Fórmula Black Alta Performance (todos).



Denuncie produtos irregulares

Produtos irregulares não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, podendo trazer sérios riscos à saúde. Por isso, a Anvisa não recomenda a sua utilização. Produtos assim podem ser denunciados à Agência, através da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).