Bebida com metanol: sobe para 5 o número de mortes em investigação em SP, diz secretário

Bebida com metanol: sobe para 5 o número de mortes em investigação em SP, diz Tarcísio

Nas últimas semanas, 22 casos de contaminação de bebidas alcoólicas contaminadas foram registrados (Freepik)

Subiu para cinco o número de mortes por suspeita de intoxicação com metanol no estado São Paulo, de acordo com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva. A declaração foi dada nesta terça-feira (30), em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Segundo Eleuses, no total, há 22 casos, sendo sete confirmados e 15 em investigação. Até o momento, apenas um dos óbitos foi confirmado como decorrente da ingestão de bebida adulterada.

A declaração ocorreu em uma entrevista coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, com a participação do governador Tarcísio de Freitas e do titular da Secretaria de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O episódio provocou uma reação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que ordenou a instauração de uma investigação pela Polícia Federal.

De acordo com o Jornal Correio, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, declarou que a investigação será realizada em colaboração com a Polícia Civil de São Paulo e que resultados devem surgir em pouco tempo. Ele ressaltou, ainda, que parte do metanol importado chega pelo porto de Paranaguá e que o caso pode se relacionar a apurações recentes sobre a cadeia de combustíveis, envolvendo eventuais conexões com o crime organizado.