Imagem de Dom Helder Câmara é projetada no Cristo Redentor

Cristo Redentor recebe homenagem a Dom Helder Câmara (Divulgação/IDHEC)

O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, em parceria com o Instituto Dom Helder Câmara (IDHeC), homenageou o arcebispo Dom Helder Câmara com uma projeção especial no monumento do Rio de Janeiro. A ação celebra o legado de Dom Helder, conhecido por seu compromisso com a dignidade humana e justiça social.

O IDHeC, sucessor das Obras de Frei Francisco fundadas por Dom Helder em 1984, tem como missão preservar e difundir o legado do arcebispo. Entre suas ações está o Memorial Dom Helder Câmara, composto pela histórica Igreja das Fronteiras, a Casa Museu onde Dom Helder viveu por 31 anos, o Espaço Dom Lamartine e uma exposição permanente de objetos pessoais e acervo documental do religioso. O espaço busca ser referência para estudo, reflexão e divulgação de suas ideias.

Além do Memorial, o instituto mantém a Casa de Frei Francisco, que oferece atividades educativas e de convivência para cerca de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O Centro de Documentação Dom Helder Câmara (CEDOHC), inaugurado em 1999, é responsável pela catalogação e conservação do acervo do arcebispo, que inclui manuscritos, livros, meditações, áudios de programas de rádio e discursos, além de material produzido ao longo do Concílio Vaticano II e décadas seguintes.

No domingo, 21 de setembro, foi inaugurado o novo prédio do CEDOHC, o Edifício Arq. Zildo Sena Caldas, que recebe de volta o acervo, guardado desde 2020 pela Universidade Católica de Pernambuco após incidentes no antigo prédio. A cerimônia contou com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, do prefeito João Campos e de diversos representantes públicos e associados do IDHeC. Após a inauguração, foi celebrada uma Missa em Ação de Graças.

A construção do novo prédio foi viabilizada com financiamento de sete instituições europeias, entre elas Misereor, Adveniat, Arquidiocese de Colônia, Lazaristen, Franziskaner Helfen e Diocese de Freiburg. Parceiros locais cuidaram da finalização, incluindo pintura, ambientação e decoração. Parte do acervo já está digitalizada e pode ser acessada publicamente pelo portal da Cepe, garantindo que a obra e os ensinamentos de Dom Helder Câmara continuem disponíveis para pesquisadores, estudantes e o público em geral.

O Instituto Dom Helder Câmara fica na Rua Henrique Dias, 278, Boa Vista, Recife (PE), e mantém presença ativa nas mídias sociais e no site oficial para divulgação da vida e obra de Dom Helder.