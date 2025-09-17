° / °
Brasil
MEDICAMENTO

Anvisa determina recolhimento de furosemida com suspeita de presença de caco de vidro

Material estranho foi encontrado em lote do medicamento, indicado para hipertensão arterial

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/09/2025 às 16:26

/Divulgação

(Divulgação )

A Anvisa determinou, nesta quarta-feira (17), o recolhimento do medicamento Furosemida – 10,0 mg/ml Sol. Inj. Cx 100 Amp Vd Amb X 2 ml, produzido pela farmacêutica Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. A medida atinge apenas o lote 2411191, que tem validade até 30/11/2026, e suspende a sua comercialização, a sua distribuição e o seu uso.

A ação foi tomada após a identificação da presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, no produto. Um parecer emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul (SC) constatou o desvio de qualidade.

Orientações

Os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote citado podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

Anvisa , Recolhimento , Vidro
