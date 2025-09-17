Anvisa determina recolhimento de furosemida com suspeita de presença de caco de vidro

(Divulgação )

A Anvisa determinou, nesta quarta-feira (17), o recolhimento do medicamento Furosemida – 10,0 mg/ml Sol. Inj. Cx 100 Amp Vd Amb X 2 ml, produzido pela farmacêutica Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. A medida atinge apenas o lote 2411191, que tem validade até 30/11/2026, e suspende a sua comercialização, a sua distribuição e o seu uso.

A ação foi tomada após a identificação da presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, no produto. Um parecer emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul (SC) constatou o desvio de qualidade.

Orientações

Os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote citado podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.