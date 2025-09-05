O Dia do Irmão é celebrado no Brasil nesta sexta-feira (5)

Mensagem de Feliz Dia do Irmão 2025: confira 10 mensagens para celebrar a data (Foto: Canva)

O Dia do Irmão é celebrado no Brasil nesta sexta-feira (5). A comemoração foilançada pela Igreja Católica para homenagear a Madre Teresa de Calcutá, freira que morreu em 5 de setembro de 1997.

Veja mensagens para o Dia do Irmão 2025

Para o irmão mais velho: "Ter você como meu irmão mais velho é ter um guia, um protetor e um exemplo a seguir. Obrigado por tudo que você me ensinou. Feliz Dia do Irmão!"

Para a irmã mais velha: "Sempre admirei sua força e sua sabedoria. Ter uma irmã como você me inspira a ser alguém melhor a cada dia. Feliz Dia do Irmã!"

Para o irmão mais novo: "Parece que foi ontem que você era um bebezinho, e hoje, você se tornou um dos meus melhores amigos. É um privilégio te ver crescer. Feliz Dia do Irmão!"

Para a irmã mais nova: "Você trouxe uma alegria e uma luz especial para a nossa casa. Que a gente possa continuar compartilhando risadas e segredos. Feliz Dia da Irmã!"

Mais genérica, para qualquer irmão(ã): "Nossa conexão é única e especial. Agradeço por todas as memórias, as risadas e por ser meu porto seguro. Feliz Dia do Irmão!"

Mais curta e direta: "Meu primeiro e melhor amigo! Tenho orgulho de ser seu irmão/irmã. Feliz Dia do Irmão!"

Em tom de brincadeira: "Quem diria que aquela pessoa que brigava comigo por causa do controle da TV se tornaria alguém tão importante na minha vida? Te amo, irmão! Feliz Dia do Irmão!"

Para um irmão(ã) de coração: "Nossa amizade é tão forte que a gente se tornou uma verdadeira família. Obrigado por ser o irmão(ã) que a vida me deu. Feliz Dia do Irmão!"

Com foco na parceria: "Sempre soubemos que, não importa o que aconteça, podemos contar um com o outro. É uma parceria para a vida toda. Feliz Dia do Irmão!"

Para um irmão(ã) que está longe: "A distância pode nos separar, mas jamais apagará a força do nosso laço. Lembre-se que meu amor por você não tem limites. Feliz Dia do Irmão, meu/minha querido(a)!"

Por que o Dia do Irmão é celebrado em 5 de setembro?

A data é celebrada desde o aniversário de dez anos da morte da missionária, em 2007, e começou devido ao uso do termo "irmão" no sentido de "próximo", no sentido religioso. Com o tempo, passou a ser celebrada a irmandade no sentido familiar e consanguíneo.

Não há um registro que oficialize a data no País - o Dia do Irmão não é uma data inserida em nenhum calendário oficial da esfera pública. Mas foi adotada, principalmente pelos católicos, para homenagear os irmãos.

Em outros países, a celebração acontece em datas diferentes. Nos Estados Unidos, o Dia do Irmão é comemorado em 10 de abril. Na Europa é celebrado em 31 de maio - Portugal é um dos países europeus onde a comemoração se tornou mais comum. Na Índia, é comemorado em agosto, em dia variável.

*Com informações do Estadão Conteúdo