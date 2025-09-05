Mensagem de Feliz Dia do Irmão 2025: confira 10 mensagens para celebrar a data
O Dia do Irmão é celebrado no Brasil nesta sexta-feira (5)
Publicado: 05/09/2025 às 10:01
Mensagem de Feliz Dia do Irmão 2025: confira 10 mensagens para celebrar a data (Foto: Canva)
O Dia do Irmão é celebrado no Brasil nesta sexta-feira (5). A comemoração foilançada pela Igreja Católica para homenagear a Madre Teresa de Calcutá, freira que morreu em 5 de setembro de 1997.
Veja mensagens para o Dia do Irmão 2025
- Para o irmão mais velho: "Ter você como meu irmão mais velho é ter um guia, um protetor e um exemplo a seguir. Obrigado por tudo que você me ensinou. Feliz Dia do Irmão!"
- Para a irmã mais velha: "Sempre admirei sua força e sua sabedoria. Ter uma irmã como você me inspira a ser alguém melhor a cada dia. Feliz Dia do Irmã!"
- Para o irmão mais novo: "Parece que foi ontem que você era um bebezinho, e hoje, você se tornou um dos meus melhores amigos. É um privilégio te ver crescer. Feliz Dia do Irmão!"
- Para a irmã mais nova: "Você trouxe uma alegria e uma luz especial para a nossa casa. Que a gente possa continuar compartilhando risadas e segredos. Feliz Dia da Irmã!"
- Mais genérica, para qualquer irmão(ã): "Nossa conexão é única e especial. Agradeço por todas as memórias, as risadas e por ser meu porto seguro. Feliz Dia do Irmão!"
- Mais curta e direta: "Meu primeiro e melhor amigo! Tenho orgulho de ser seu irmão/irmã. Feliz Dia do Irmão!"
- Em tom de brincadeira: "Quem diria que aquela pessoa que brigava comigo por causa do controle da TV se tornaria alguém tão importante na minha vida? Te amo, irmão! Feliz Dia do Irmão!"
- Para um irmão(ã) de coração: "Nossa amizade é tão forte que a gente se tornou uma verdadeira família. Obrigado por ser o irmão(ã) que a vida me deu. Feliz Dia do Irmão!"
- Com foco na parceria: "Sempre soubemos que, não importa o que aconteça, podemos contar um com o outro. É uma parceria para a vida toda. Feliz Dia do Irmão!"
- Para um irmão(ã) que está longe: "A distância pode nos separar, mas jamais apagará a força do nosso laço. Lembre-se que meu amor por você não tem limites. Feliz Dia do Irmão, meu/minha querido(a)!"
Por que o Dia do Irmão é celebrado em 5 de setembro?
A data é celebrada desde o aniversário de dez anos da morte da missionária, em 2007, e começou devido ao uso do termo "irmão" no sentido de "próximo", no sentido religioso. Com o tempo, passou a ser celebrada a irmandade no sentido familiar e consanguíneo.
Não há um registro que oficialize a data no País - o Dia do Irmão não é uma data inserida em nenhum calendário oficial da esfera pública. Mas foi adotada, principalmente pelos católicos, para homenagear os irmãos.
Em outros países, a celebração acontece em datas diferentes. Nos Estados Unidos, o Dia do Irmão é comemorado em 10 de abril. Na Europa é celebrado em 31 de maio - Portugal é um dos países europeus onde a comemoração se tornou mais comum. Na Índia, é comemorado em agosto, em dia variável.
*Com informações do Estadão Conteúdo