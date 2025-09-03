Advogado cita sogra e diverte ministros durante julgamento de Bolsonaro

Andrew Fernandes, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, divertiu os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao citar sua sogra durante o segundo dia de julgamento da trama golpista

Andrew Fernandes Farias

O advogado Andrew Fernandes, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, divertiu os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao citar sua sogra durante o segundo dia de julgamento da trama golpista, realizado nesta quarta-feira (3).

“E aqui, eu lembro de minha sogra, minha sogra fala às vezes assim: ‘às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, doem’”, declarou.

Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes questionou a citação: “Eu estou curioso, a sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal?”. “É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois Gonçalves Dias, agora sua sogra, estou curioso”, completou o ministro Flávio Dino.

“Ministro Dino, ministro Alexandre, ela, tal qual vossa excelência, me trata, honestamente, muito melhor do que eu mereço, tenho um amor profundo por ela”, respondeu o advogado.

Mais tarde, Dino voltou a citar a sogra de Andrew Fernandes, desta vez fazendo referência ao momento, durante a defesa, em que o celular do advogado começou a tocar. “Não esqueça de atender o telefone, era sua sogra”, brincou.

