Advogado cita sogra e diverte ministros durante julgamento de Bolsonaro
Andrew Fernandes, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, divertiu os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao citar sua sogra durante o segundo dia de julgamento da trama golpista
Publicado: 03/09/2025 às 12:57
Andrew Fernandes Farias (Rosinei Coutinho/STF)
O advogado Andrew Fernandes, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, divertiu os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao citar sua sogra durante o segundo dia de julgamento da trama golpista, realizado nesta quarta-feira (3).
“E aqui, eu lembro de minha sogra, minha sogra fala às vezes assim: ‘às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, doem’”, declarou.
Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes questionou a citação: “Eu estou curioso, a sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal?”. “É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois Gonçalves Dias, agora sua sogra, estou curioso”, completou o ministro Flávio Dino.
Ver essa foto no Instagram
“Ministro Dino, ministro Alexandre, ela, tal qual vossa excelência, me trata, honestamente, muito melhor do que eu mereço, tenho um amor profundo por ela”, respondeu o advogado.
Mais tarde, Dino voltou a citar a sogra de Andrew Fernandes, desta vez fazendo referência ao momento, durante a defesa, em que o celular do advogado começou a tocar. “Não esqueça de atender o telefone, era sua sogra”, brincou.