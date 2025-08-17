Homem é flagrado dormindo com menina de 13 anos nua e é preso no DF

Policiais foram até o endereço do suspeito, que também é investigado por uma tentativa de homicídio, para cumprir mandado de busca

A Operação Kindheit, que resultou na prisão, foi deflagrada por agentes da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) (Foto: Reprodução)

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Samambaia, nessa sexta-feira (15/8), por estupro de vulnerável.

Policiais foram até o endereço do suspeito, que também é investigado por uma tentativa de homicídio em novembro de 2024, para cumprir mandado de busca e apreensão expedido pelo Tribunal do Júri de Ceilândia.

O objetivo inicial da diligência era a coleta de provas relacionadas a esse crime. Durante o cumprimento do mandado, no entanto, a equipe surpreendeu o investigado dormindo ao lado de uma adolescente de 13 anos, que se encontrava parcialmente despida.

