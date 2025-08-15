Por que Hytalo Santos foi preso

Influencer Hytalo Santos, preso na manhã desta sexta-feira (15) (Foto: Reprodução)

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira, 15, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Ministério Público da Paraíba. Ele é acusado de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. Seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, também foi preso.

As investigações contra o influencer ganharam alcance na internet nesta semana, após as denúncias feitas pelo youtuber Felca em um vídeo que acumula mais de 40 milhões de visualizações. As redes sociais de Hytalo estão desativadas desde a última quarta-feira (6), quando o vídeo-denúncia foi ao ar.

Na quinta-feira (14) oficiais de Justiça e policiais militares foram à casa do influenciador, em um condomínio fechado em João Pessoa, na Paraíba, para cumprir a decisão, e encontraram portas fechadas. De acordo com uma nota oficial enviada por Hytalo à CNN Brasil, ele e o marido estavam em São Paulo, mas estaria à disposição das autoridades para contribuir com as investigações.

A ordem de busca e apreensão foi emitida pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1.ª Vara da Infância e Juventude, onde tramita processo em que Hytalo é acusado pelo Ministério Público da Paraíba de explorar crianças e adolescentes e expô-los nas redes sociais. O juiz proibiu ainda o contato do influenciador com os menores e determinou a realização de um estudo psicossocial com os adolescentes envolvidos.

A decisão do magistrado publicada na quarta-feira (13) determinou também a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos (celulares, computadores, câmeras, HDs, pen drives, entre outros) utilizados Hytalo para a gravação, edição e divulgação de conteúdos digitais. "(Eles) deverão ser encaminhados, posteriormente, à autoridade policial para a realização da análise pericial para extração dos dados", completou o Tribunal de Justiça da Paraíba.

Os policiais e oficiais de Justiça chegaram à casa do influenciador por volta das 16h30 de quarta-feira. Eles conseguiram acessar o quintal, onde uma máquina de lavar estava em funcionamento, mas não havia ninguém no imóvel - a Polícia Militar suspeita que a decisão judicial vazou e que as pessoas que estavam na casa saíram às pressas, antes da chegada dos agentes. Com informações do Estadão Conteúdo.