Saiba quem são as duas vítimas da queda do avião no Maranhão

Avião caiu no último sábado (9) (Reprodução/redes sociais)

Bruna Emanoely Silva Pereira, de 23 anos, e Victor Manoel Brito, de 43, morreram durante a queda do avião de pequeno porte nos Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro do Maranhão. Embora o sinistro tenha sido registrado no último sábado (9), a identidade das vítimas só foi revelada neste domingo (10).

O avião, modelo anfíbio Super Petrel LS, fabricada em 2012, estava em situação regular de voo, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A aeronave estava emprestada a Manoel por seu amigo, o deputado estadual Nagib Buzar de Oliveira (PSB).

Natural de São Luís, Manoel era entusiasta da aviação e pilotava o veículo no momento da queda. "Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso", descreveu Nagib, em postagem nas redes sociais.

Por sua vez, Bruna Emanoely era médica veterinária. Ela trabalhava em uma empresa privada voltada ao atendimento de produtores rurais.

Ainda não há confirmação oficial sobre as causas do acidente.