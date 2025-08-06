Fingindo pedir remédio, mulher aciona a polícia para denunciar violência doméstica; ouça ligação

O caso aconteceu no Mato Grosso do Sul e foi divulgado nessa terça-feira (5)

Fingindo pedir remédio, mulher aciona a polícia para denunciar doméstica; ouça ligação (Foto: Reprodução/pmmsoficial via Instagram)

Uma mulher ligou para a polícia fingindo pedir remédio para denunciar violência doméstica que sofria pelo marido. A vítima, que não teve identidade revelada, fez uma ligação para o 190 da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) solicitando "dipirona".

Após a ligação, a polícia chegou ao local e prendeu o agressor. A mulher foi encontrada sem ferimentos graves.

Dias depois do caso, a vítima voltou a fazer ligação para o batalhão para agradecer o acolhimento dos policiais.

Durante o chamado, ao entender que "dipirona" significava uma situação de risco, o policial começou a fazer perguntas para entender o nível da agressão e identificar o agressor.

Em pronunciamento, a Polícia Militar afirmou que a gratidão da vítima marcou a equipe responsável pelo chamado.

"Dias depois, aquela voz retornou. Não para pedir ajuda, mas para agradecer. O socorro chegou a tempo", escreveu a corporação.