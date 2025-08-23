Oposição quer avançar na PEC das Prerrogativas em vez do fim do foro

Dificuldade de aprovar o fim do foro faz bolsonaristas apostarem em proposta que na prática blinda congressistas de investigações criminais

Se aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, o texto seguirá para o Senado Federal (Antonio Cruz/ Agência Brasil)

A oposição tem enfrentado dificuldades para pautar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 333/2017, que propõe a extinção do fim do foro especial em casos de crimes comuns. Diante disso, há uma manobra para tentar avançar a PEC 3/2021, conhecida como PEC das Prerrogativas ou da Blindagem, que dispõe sobre as prerrogativas parlamentares.

Em suma, a proposta blindaros parlamentares de investigações criminais enquanto não houver autorização do próprio Congresso.

O texto foi apresentado pelo deputado Celso Sabino (União-PA), atualmente ministro do Turismo. O projeto chegou a ir ao plenário ainda em 2021, mas não foi votado.

A proposta foi apresentada em meio à prisão do deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF, em abril de 2022, a 8 anos e 9 meses de prisão, além de multa de R$ 192,5 mil pelos crimes de tentar impedir, com violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer Poder da União ou dos estados, e por coação no curso do processo.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.