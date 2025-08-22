Jovem morre após sofrer reação alérgica durante tomografia com contraste

O exame foi realizado no hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, em Santa Catarina

Segundo os familiares de Leticia Paul, ela teria sofrido um choque anafilático (Reprodução/Redes sociais )

Uma mulher de 22 anos morreu devido a uma reação alérgica durante um exame de tomografia com contraste no hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul (SC). Segundo familiares, Leticia Paul teria sofrido um choque anafilático.

A jovem precisou ser intubada, em estado grave, por conta da reação alérgica. Porém, Leticia não resistiu e morreu em menos de 24 horas depois do procedimento, de acordo com uma familiar em entrevista ao portal G1.

Anos antes, Leticia foi diagnosticada com pedra nos rins e fazia o exame de tomografia como procedimento de rotina. No dia 2 de setembro, a jovem completaria 23 anos.

Em nota, o hospital lamentou a perda da família. “Aproveitamos para reafirmar nosso compromisso com a ética, a transparência e a segurança assistencial, destacando que todos os procedimentos são conduzidos em conformidade com os protocolos clínicos recomendados”, afirma.