Depois de 2 dias, avião da CIA deixa o Brasil com destino incerto

Boeing 757 da Força Aérea dos EUA, usado em operações especiais e por agentes da CIA, deixou São Paulo nesta quinta-feira (21/8)

A aeronave é um Boeing 757-200 da Força Aérea norte-americana (Reprodução/X)

O avião militar dos Estados Unidos que pousou no Brasil na última terça-feira (19/8), sem identificação externa e que levantou especulações sobre uma operação secreta, deixou o país nesta quinta-feira (21/8). A aeronave, um Boeing 757-200 da Força Aérea norte-americana, esteve em Porto Alegre e em São Paulo antes de seguir viagem, mas seu destino final permanece incerto.



De acordo com integrantes das Forças Armadas e da Polícia Federal (PF), o avião transportava diplomatas norte-americanos.

Após desembarcarem no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, eles seguiram para o consulado-geral dos EUA na cidade, no bairro Passo d’Areia. A PF realizou o controle de migração das autoridades.

Confira as informações completas no Metrópoles.