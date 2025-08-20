° / °

Brasil
AERONAVE

Avião 'misterioso' dos EUA que pousou no Brasil trazia diplomatas, diz PF

O avião da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou nessa terça-feira (19/8) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Metrópoles

Publicado: 20/08/2025 às 15:40

Seguir no Google News Seguir

Aeroporto de Porto Alegre/Fraport

Aeroporto de Porto Alegre (Fraport)

O avião da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou nessa terça-feira (19/8) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, transportava diplomatas norte-americanos.

A informação foi confirmada ao Metrópoles por integrantes das Forças Armadas e pela Polícia Federal (PF). A aeronave, utilizada em missões especiais e associada à Agência Central de Inteligência (CIA), trouxe os diplomatas ao Brasil.

Após o desembarque, eles seguiram para o consulado-geral dos EUA em Porto Alegre, localizado no bairro Passo d’Areia. A PF realizou o controle de migração das autoridades.

Leia a íntegra no portal Metrópoles

aeroporto , AEROPORTO SALGADO FILHO , Agência , avião , brasil , CIA
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP