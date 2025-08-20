Avião 'misterioso' dos EUA que pousou no Brasil trazia diplomatas, diz PF

O avião da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou nessa terça-feira (19/8) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Aeroporto de Porto Alegre (Fraport)

O avião da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou nessa terça-feira (19/8) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, transportava diplomatas norte-americanos.

A informação foi confirmada ao Metrópoles por integrantes das Forças Armadas e pela Polícia Federal (PF). A aeronave, utilizada em missões especiais e associada à Agência Central de Inteligência (CIA), trouxe os diplomatas ao Brasil.

Após o desembarque, eles seguiram para o consulado-geral dos EUA em Porto Alegre, localizado no bairro Passo d’Areia. A PF realizou o controle de migração das autoridades.

Leia a íntegra no portal Metrópoles