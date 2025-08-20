Câmara aprova PL da adultização com recuo da oposição

Texto foi aprovado por votação simbólica, em que não há contagem nominal de votos; relator incluiu trecho para agradar ala à direita

Nesta sexta-feira (8), a Secretaria-Geral da Mesa decidiu enviar todas as representações feitas contra deputados envolvidos no motim desta semana para a Corregedoria da Câmara (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (20/8), o Projeto de Lei (PL) nº 2.2628/2022, que cria um Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no âmbito digital. O texto foi aprovado por votação simbólica, com apoio do governo e da oposição, que anteriormente se posicionava contra.

A proposta segue para análise no Senado. O texto começará a valer um ano depois da sanção presidencial.

O projeto estava parado na Casa Alta desde 2024, mas ganhou destaque após a veiculação do vídeo do youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, em 6 de agosto.

Leia a amtéria completa no portal Metrópoles.