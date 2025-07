Avião faz pouso de emergência e piloto sobrevive no interior de SP

Avião teve falha no motor, enquanto fazia propaganda, e piloto foi obrigado a realizar um pouso de emergência em um descampado em Jundiaí

avião faz pouso forçado em Jundiaí, em São Paulo (Foto: Divulgação/Rede VOA)

Um avião de pequeno porte teve uma falha no motor e acabou fazendo um pouso de emergência na manhã deste sábado (26/7), nas proximidades do aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo. A aeronave ficou de “barriga para cima”, mas o piloto conseguiu sobreviver.

Segundo a Rede VOA, responsável pelo aeroporto de Jundiaí, o Centro de Controle Operacional (CCO) foi informado que o avião Cessna 150, prefixo PR-NIJ, faria um voo para a divulgação de uma propaganda, saindo de Vale Dourado, para onde voltaria. Entretanto, o pilotou relatou falha no motor e declarou, por volta das 11h, uma situação de emergência à torre.

O piloto era a única pessoa a bordo e afirmou que tentaria um pouso no aeroporto de Jundiaí. Ele não conseguiu chegar até a pista e aterrissou a aproximadamente 3 km do aeroporto, em um descampado na região da Serra do Japi, próximo da Etec (Escola Técnica Estadual) Benedito Storani.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Leia matéria a completa no portal Metrópoles.