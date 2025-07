Em novo ataque a Moraes, Eduardo diz: "Brasil já é pior que Venezuela"

O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, irá "destruir" o Brasil

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ( Foto: Bruno Spada/Agência Câmara)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) prossegue em sua série de ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Nesta terça-feira (22/7), o filho 03 de Jair Bolsonaro (PL) comparou a situação da oposição no Brasil com a da Venezuela, ao alegar que o pai é vítima de perseguição política. “O Brasil já é pior do que a Venezuela”, disse em um post no X.

Na publicação, o deputado compara a situação da líder opositora venezuelana, María Corina Machado, com a de Bolsonaro. Eduardo alega que, mesmo que Corina viva em “regime antidemocrático” na Venezuela, ela não foi submetida às mesmas restrições impostas ao ex-presidente brasileiro.

“Reparem que María Corina não foi proibida de usar redes sociais e segue criticando a perseguição à oposição ativamente. No Brasil, por outro lado, Jair Bolsonaro e muitos outros já não podem mais fazer nem isso. Sob muitos aspectos, o Brasil já é pior do que a Venezuela”, escreveu Eduardo.

