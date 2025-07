Homem é preso por matar, esquartejar e bater corpo de amigo no liquidificador

Vítima foi encontrada pela própria irmã, dentro de sacos plásticos na geladeira da casa onde morava com o suspeito, no Morro de São Carlos

Irmã de Thiago foi até a casa em que o irmão morava com Bruno e encontrou os sacos na geladeira (Reprodução/X)

Um crime brutal ocorreu no Morro de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, na quarta-feira (16/7). Thiago Lourenço Morgado, de 36 anos, foi morto, esquartejado e teve partes do corpo cozidas e batidas no liquidificador por Bruno Guimarães da Cunha Chagas, com quem dividia a casa e o trabalho em uma padaria. O homem foi preso em flagrante, após a irmã da vítima, preocupada com o desaparecimento do irmão, encontrar os restos mortais na geladeira do imóvel.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o crime ocorreu no domingo (13/7), após uma discussão entre os dois. A motivação, no entanto, ainda não foi esclarecida. Bruno confessou ter esfaqueado Thiago, esquartejado o corpo e o armazenado na geladeira. A intenção era se livrar dos restos jogando as partes no vaso sanitário.

A irmã da vítima, Jansilaine Machado Morgado, relatou ao jornal O Globo, ter ficado desconfiada ao ser informada por colegas de trabalho de Thiago sobre o sumiço. Ela encontrou, com ajuda de vizinhos, a casa onde o irmão vivia. Bruno tentou impedi-la de entrar no imóvel e alegou que Thiago havia se mudado. No entanto, ao perceber que as roupas da vítima ainda estavam ali e que o suspeito usava desinfetante para limpar o chão, insistiu para que ele abrisse a geladeira.

Thiago é natural de Belo Horizonte (MG), se mudou para o Rio em 2019 em busca de melhores oportunidades de trabalho. Chegou a viver em Macaé com uma das irmãs antes de se estabelecer na capital fluminense, onde trabalhava como gerente de uma padaria. Foi nesse emprego que conheceu Bruno, e os dois passaram a morar juntos e dividir as despesas do imóvel.

O acusado responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

O Correio entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas não obteve retorno. A defesa do acusado não foi localizada até o momento.



