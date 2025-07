Adolescente agiu sozinho em ataque a escola no RS, conclui polícia

Ataque ocorreu na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul (Redes sociais)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) concluiu que o adolescente de 16 anos, autor do ataque à Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação (RS), agiu sozinho. A investigação foi finalizada nesta quarta-feira (16/7) e será encaminhada ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

De acordo com o delegado Jorge Fracaro Pierezan, responsável pelo caso, o jovem participava, ainda que superficialmente, de comunidades on-line que tratavam de ataques. A perícia em celulares da família reforçou essa linha de apuração.

Imagens de câmeras de segurança mostram o trajeto do adolescente no dia 8 de julho. Ele saiu de casa, foi a um bazar onde comprou bombinhas para assustar os alunos e, após retornar para casa, dirigiu-se à escola. Segundo o delegado, a escolha da unidade teria sido aleatória.



