Veja quem são as vítimas de acidente envolvendo ônibus da UFPA em GO

Três estudantes e o motorista do ônibus UFPA morreram no local. O estudantes seguiam para um congresso da UNE em Goiânia

Foram identificados os três estudantes e o motorista do ônibus da Universidade Federal do Pará (UFPA) que morreram em acidente na BR-153 em Porangatu, região norte de Goiás, na madrugada desta quarta-feira (16/7). Uma carreta colidiu com dois ônibus que transportavam alunos da universidade para um congresso estudantil em Goiânia. Cinco pessoas morreram: quatro no ônibus e o motorista da carreta.

Os estudantes Welfesom Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia Araújo faziam parte do movimento estudantil e estavam no ônibus a caminho do 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia.

O motorista e servidor da UFPA, Ademildom Militão, também não resistiu ao impacto do acidente.

