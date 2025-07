UFPE lamenta mortes em acidente que transportava estudantes da UFPA

Acidente com dois ônibus de estudantes deixa mortos em Goiás (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) publicou nesta quarta-feira (16), nota de pesar referente às mortes de cinco pessoas em um acidente ocorrido durante a madrugada na BR-153, em Goiás. As vítimas e os demais passageiros, seguiam de Belém para Goiânia, onde participariam de congresso da entidade de representação estudantil.

O acidente ocorreu na rodovia BR-153, próximo à cidade de Porangatu, em Goiás.Na ocasião, uma carreta colidiu com dois ônibus que transportavam alunos da universidade para o congresso estudantil em Goiânia. Cinco pessoas morreram: três estudantes, o motorista da carreta e do micro-ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ambos os ônibus estavam transportando estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), que seguiam para um congresso em Goiânia.

Em nota, a UFPE lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos amigos e familiares das vítimas.

A UFPE lamenta, profundamente, o acidente ocorrido na madrugada de hoje (quarta, 16), na BR-153, em Goiás, envolvendo um ônibus que transportava estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) com destino ao Congresso da UNE, em Goiânia. O acidente resultou no falecimento de três estudantes da instituição, do motorista do ônibus e do motorista do outro veículo envolvido na colisão.



Neste momento de muita tristeza, a UFPE presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, assim como a toda a comunidade acadêmica da UFPA.