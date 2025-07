Alckmin: Brasil enviou carta a Trump por acordo, mas sem retorno

Vice-presidente se reuniu com representantes de diversos setores da economia para discutir medidas contra nova tarifa de Trump

Vice-presidente Geraldo Alckmin (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O vice-presidente Geraldo Alckmin informou, nesta terça-feira (15/7), que o governo brasileiro chegou a enviar à Casa Branca uma carta para negociar as primeiras tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. No entanto, segundo o político, o documento completa dois meses sem respostas.

A declaração de Alckmin aconteceu após uma reunião com empresários do setor da indústria para discutir quais medidas o Brasil pode tomar para reverter a tarifa de 50% anunciada por Trump contra as exportações brasileiras.



“Destacar que sempre teve diálogo. Eu mesmo conversei com Howard Lutenich, que é o secretário [de Comércio dos Estados Unidos], com o embaixador [Jamieson] Greer, da USTR [Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos], o Itamaraty também, depois mandamos até uma carta, pedido deles, confidencial, sobre negociação, até o dia 4 de julho, aliás, feriado norte-americano. Teve uma reunião de trabalho entre os técnicos, então sempre houve diálogo”, pontuou Alckmin.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.