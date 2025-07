Esportes da Sorte estreia no FIG 2025

A cenografia é feita com recicláveis eletrônicos, área de hidratação para o público e distribuição de gorros e capas de chuva

Está será a primeira vez que o Esportes da Sorte participa do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) (Divulgação)

O Esportes da Sorte participa pela primeira vez do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), o maior evento cultural de Pernambuco, com um conjunto de ativações que unem arte, interatividade e conforto. A 33ª edição do festival acontece de 10 a 27 de julho e deve atrair cerca de 2 milhões de pessoas à cidade do Agreste pernambucano.

Neste ano, o homenageado será o artista popular J. Borges, referência da xilogravura nordestina. Entre as atrações, o festival multicultural vai contar com shows de Ana Carolina, Jorge Vercillo, Sorriso Maroto, Nação Zumbi e muito mais.

Durante o evento, o Esportes da Sorte leva aos principais espaços públicos da cidade uma cenografia que dialoga com a identidade serrana local. A Praça Relógio das Flores receberá o portão de entrada e o letreiro oficial do festival, enquanto a Praça Mestre Dominguinhos, contará com o camarote oficial da marca.



Já a Fonte Luminosa e o Parque Euclides Dourado recebem, neste ano, intervenções urbanas concebidas a partir de recicláveis eletrônicos como placas-mãe, cabos, monitores e LEDs de computadores descartados. As obras, que fazem alusão aos músicos e instrumentos característicos do festival, ganham iluminação durante à noite nos dois locais.



Além disso, o Parque Euclides Dourado contará com um varal de flores para que os visitantes possam registrar fotos e vídeos e também com um contêiner de hidratação que garante água potável gratuita. Para proporcionar mais conforto ao público, a marca ainda distribuirá através dos promotores espalhados pela festa gorros, capas de chuva e copos. A cobertura oficial será reforçada nas redes sociais do Esportes da Sorte por criadores de conteúdo que mostrarão todos os bastidores nos dias de festa.



“Queremos que o público se divirta, sinta-se acolhido e, ainda, leve para casa a percepção de que grandes marcas podem e devem valorizar a cultura local. Investir em um dos maiores eventos de Pernambuco consolida nossa estratégia de apoiar tradições que movimentam economias locais e fortalecem identidades regionais, assim como já fizemos no Carnaval, São João e agora há pouco no Festival de Parintins”, afirma Sofia Aldin, CMO do Esportes Gaming Brasil, grupo que mantém o Esportes da Sorte.