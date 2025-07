PND: Inscrição para concurso nacional de professor tem início

São Paulo (SP) 18/08/2024 UNIP em São Paulo, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) a espera da abertura dos portões. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND). O prazo vai até 25 de julho e a solicitação deve ser feita pelo Sistema PND. Durante esse período, também é possível solicitar atendimento especializado e uso de nome social. Além da abertura das inscrições, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta segunda-feira, 14 de julho, os resultados dos recursos relacionados aos pedidos de isenção da taxa de inscrição.

Os estudantes habilitados e devidamente inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025 por suas instituições de ensino devem acessar o Sistema PND, preencher as informações solicitadas e efetivar sua inscrição.

Além dos estudantes concluintes inscritos no Enade 2025, podem realizar a PND todas as pessoas com formação em cursos de licenciatura que tenham interesse em participar de concursos ou processos seletivos promovidos pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios que adotem o resultado da avaliação como etapa de admissão.

PND – A PND foi criada para melhorar a qualidade da formação, estimular a realização de concursos públicos e induzir o aumento de professores qualificados nas redes públicas de ensino. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.

As provas serão aplicadas no dia 26 de outubro.



Diretrizes – A Portaria n.º 399/2025 dispõe sobre as regras e os procedimentos para realização da PND. A prova terá a mesma matriz da avaliação teórica do Enade das Licenciaturas, que, desde a sua edição de 2024, tem enfoque nos cursos de formação docente. A PND será aplicada anualmente, voltada a licenciados.

Mais Professores – Instituído pelo Decreto n.º 12.358/2025, o programa Mais Professores para o Brasil foi construído em reconhecimento ao papel central dos docentes no processo de aprendizagem dos estudantes e no sucesso das políticas educacionais. A iniciativa visa fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores no ensino público e valorizar os profissionais do magistério, proporcionando-lhes recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo.

O programa visa atender 2,3 milhões de docentes em todo o país e prevê as seguintes iniciativas, além da PND: Bolsa Mais Professores, Pé-de-Meia Licenciaturas, Portal de Formação e ações de valorização em parceria com bancos públicos e outros ministérios.

Confira o cronograma da PND:

Inscrição: 14 a 25 de julho

Solicitação de atendimento especializado ou por nome social: 14 a 25 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: 14 a 31 de julho

Aplicação: 26 de outubro

Gabarito preliminar e padrão de resposta: 28 de outubro

Gabarito definitivo e padrão de resposta da questão discursiva: 11 de novembro

Resultado final: 10 de dezembro